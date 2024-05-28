Политика Зеленский обсудил подготовку Саммита мира с президентом Европейского совета

2024-05-28 15:37

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram во вторник, 28 мая.

"Детально обсудили подготовку Саммита мира. Ценим стремление президента Европейского совета сделать саммит максимально результативным, а значит, и максимально приблизить реальный справедливый мир", - написал президент.

Зеленский отметил, что скоординировал с Мишелем совместные шаги на ближайшее время и поблагодарил его "за стопроцентный конструктив".

"Альтернатив настоящему миру не должно быть, и я рад, что мы в этом едины со всеми лидерами и народами, которые ценят Устав ООН и хотят, чтобы он работал в полной мере", - добавил президент.

Как известно, 15-16 июня в Швейцарии пройдет глобальный саммит мира. Зеленский сообщил, что 90 стран уже дали свое согласие на участие в саммите.