Политика Боррель призвал страны ЕС разблокировать финансы, предназначенные для военной помощи Украине

2024-05-29 16:48

"Это больше, чем теоретическая дискуссия", — убежден Боррель.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель вновь призвал правительства стран-членов разблокировать финансовые ресурсы, предназначенные для военной помощи Украине, которые не могут быть использованы в отсутствие консенсуса между странами-членами.

Об этом сам Жозеп Боррель рассказал во время пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по внешним отношениям (на уровне министров обороны), — пишет Укринформ.

«На данный момент у нас есть семь правовых актов, которые должны быть приняты, чтобы мобилизовать €6,6 миллиарда. Это было невозможно сделать уже довольно длительное время, потому что нет согласования по необходимому консенсусу. Нам нужна единогласность, которой нет уже в течение месяцев. Я вчера говорил об этом на Совете министров иностранных дел, и мы сделали это сегодня снова. Есть €6,6 миллиарда, которые ждут применения, а все необходимые для этого инструменты все еще ждут принятия», — сказал Боррель.

Он отметил, что эта ситуация особенно острая, учитывая, что украинский фонд помощи вместимостью в €5 миллиардов, создаваемый в пределах Европейского фонда мира, был согласован на высшем уровне среди лидеров ЕС, на уровне Европейского Совета.

«Это больше, чем теоретическая дискуссия. Любые задержки в военной поддержке имеют реальные последствия, и эти последствия измеряются человеческими жизнями и поврежденной гражданской инфраструктурой, как ловушками на поле боя в Украине. Это особенно важно, потому что мы сейчас подходим к использованию чрезвычайных поступлений от замороженных (российских) активов, дебаты по поводу чего состоятся на уровне Coreper (Комитет постоянных представителей ЕС – ред.) на этой неделе», — подчеркнул высокий представитель ЕС.

Жозеп Боррель напомнил, что 90% этих поступлений от замороженных российских активов будут направлены в Европейский фонд мира, для последующей прямой поставки Украине необходимого оружия и военного оборудования. По словам Высокого представителя ЕС, страны-члены должны приложить все усилия, чтобы избежать любого блокирования и этих финансовых ресурсов в сумме около €3 миллиардов в год.

Напомним, ранее главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель прокомментировал мировой план Китая. Он заявил, что это только набор желаемых рассуждений и мнений. Пока единственным мирным планом остается предложение Украины, однако Москва его не примет.