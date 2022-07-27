Мир ПриватБанк предупредил клиентов о новой схеме мошенничества - как не стать жертвой аферистов

2022-07-27 08:24

Аферисты создают телеграм-каналы с подменой номера - они выглядят как банковские или как каналы международных организаций, и предлагают получить "помощь" якобы от стран ЕС. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Мошенники просят предоставить пин-код карты, CVV код и грозят заблокировать счета", - предупредили в ПриватБанке.

В пресс-службе призывают не переходить по сомнительным ссылкам. Безопасные сайты содержат значок замка возле адреса, у мошеннических - его не будет. Официальный сайт банка https://privatbank.ua, Приват24 - https://next.privat24.ua.

Также в пресс-службе призвали никому не сообщать срок действия карты, CVV-код, пароли и PIN-коды.