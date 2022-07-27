Мир ПриватБанк предупредил клиентов о новой схеме мошенничества - как не стать жертвой аферистов

2022-07-27 08:24

Аферисты создают телеграм-каналы с подменой номера - они выглядят как банковские или как каналы международных организаций, и предлагают получить "помощь" якобы от стран ЕС. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Мошенники просят предоставить пин-код карты, CVV код и грозят заблокировать счета", - предупредили в ПриватБанке.

В пресс-службе призывают не переходить по сомнительным ссылкам. Безопасные сайты содержат значок замка возле адреса, у мошеннических - его не будет. Официальный сайт банка https://privatbank.ua, Приват24 - https://next.privat24.ua.

Также в пресс-службе призвали никому не сообщать срок действия карты, CVV-код, пароли и PIN-коды.

subscriber subscriber

Еще по теме

ПриватБанк запустил новую технологию, которая позволяет общаться с банком через мобильное приложение

2022-07-14 11:34

В ПриватБанке глобальный сбой: могут не работать терминалы и банкоматы

2022-04-23 13:00

В ПриватБанке пояснили, почему не все украинцы получили 6500 грн

2022-04-12 18:30

Где можно снять наличные с карт "ПриватБанка": все подробности

2022-03-23 19:00

Еще новости в разделе "Мир"

ПриватБанк предупредил клиентов о новой схеме мошенничества - как не стать жертвой аферистов

2022-07-27 08:24

Украинским беженцам в Польше будут выдавать электронный вид на жительство - как получить документ «Diia pl»

2022-07-26 15:37

First Casino – краще казино України

2022-07-26 09:16

Новые правила получения водительских удостоверений в Украине - как теперь получить права

2022-07-25 14:31
Все статьи раздела "Мир"

Мир

ПриватБанк предупредил клиентов о новой схеме мошенничества - как не стать жертвой аферистов 2022-07-27 08:24
Украинским беженцам в Польше будут выдавать электронный вид на жительство - как получить документ «Diia pl» 2022-07-26 15:37
First Casino – краще казино України 2022-07-26 09:16
Новые правила получения водительских удостоверений в Украине - как теперь получить права 2022-07-25 14:31