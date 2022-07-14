Мир ПриватБанк запустил новую технологию, которая позволяет общаться с банком через мобильное приложение

2022-07-14 11:34

ПриватБанк запустил новую технологию, которая позволяет общаться с банком через мобильное приложение. Для этого нужен только интернет, сообщает пресс-служба финучреждения.

"Услуга будет особенно полезной для клиентов, находящихся за рубежом или по другим причинам не имеющих доступа к мобильной связи украинских операторов", – говорится в сообщении.

Чтобы позвонить в банк из приложения нужно нажать на Профиль клиента (значок или фото в верхнем левом углу экрана) – Служба поддержки – Звонок через Приват24 для iOS или Звонок в поддержку для Android.

"Сервис работает в тестовом режиме: проверяем его возможности, чтобы сделать технологию еще более удобной", – добавили в банке.

Напомним, на прошлой неделе ПриватБанк повысил курс доллара и евро по карточным операциям. В банке заявили, что это сделано, исходя из рыночной ситуации, нормативных документов регулятора, поддержания целостности рынка и исходя из интересов его клиентов.