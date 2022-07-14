Мир ПриватБанк запустил новую технологию, которая позволяет общаться с банком через мобильное приложение

2022-07-14 11:34

ПриватБанк запустил новую технологию, которая позволяет общаться с банком через мобильное приложение. Для этого нужен только интернет, сообщает пресс-служба финучреждения.

"Услуга будет особенно полезной для клиентов, находящихся за рубежом или по другим причинам не имеющих доступа к мобильной связи украинских операторов", – говорится в сообщении.

Чтобы позвонить в банк из приложения нужно нажать на Профиль клиента (значок или фото в верхнем левом углу экрана) – Служба поддержки – Звонок через Приват24 для iOS или Звонок в поддержку для Android.

"Сервис работает в тестовом режиме: проверяем его возможности, чтобы сделать технологию еще более удобной", – добавили в банке.

Напомним, на прошлой неделе ПриватБанк повысил курс доллара и евро по карточным операциям. В банке заявили, что это сделано, исходя из рыночной ситуации, нормативных документов регулятора, поддержания целостности рынка и исходя из интересов его клиентов.

subscriber subscriber

Еще по теме

В ПриватБанке глобальный сбой: могут не работать терминалы и банкоматы

2022-04-23 13:00

В ПриватБанке пояснили, почему не все украинцы получили 6500 грн

2022-04-12 18:30

Где можно снять наличные с карт "ПриватБанка": все подробности

2022-03-23 19:00

Сколько налички могут снять украинцы: в ПриватБанке озвучили лимиты

2022-03-13 12:30

Еще новости в разделе "Мир"

ПриватБанк запустил новую технологию, которая позволяет общаться с банком через мобильное приложение

2022-07-14 11:34

В Индии обнаружили новый штамм коронавируса

2022-07-13 20:30

фото + видео Якутия ушла под воду: в роССии к лесным пожарам добавились наводнения

2022-07-13 19:30

фото Національна опера України відмовляється від традиційних «канікул» влітку

2022-07-12 16:39
Все статьи раздела "Мир"

Мир

ПриватБанк запустил новую технологию, которая позволяет общаться с банком через мобильное приложение 2022-07-14 11:34
В Индии обнаружили новый штамм коронавируса 2022-07-13 20:30
фото + видео Якутия ушла под воду: в роССии к лесным пожарам добавились наводнения 2022-07-13 19:30
фото Національна опера України відмовляється від традиційних «канікул» влітку 2022-07-12 16:39