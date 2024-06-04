Мир Литва построит мегазавод по производству 155 мм снарядов - соглашение с Rheinmetall уже подписано

2024-06-04 10:26

Литва подписала соглашение с немецким концерном Rheinmetall о строительстве завода по производству снарядов. Его стоимость составит 180 млн евро, сообщило министерство экономики и инноваций Литвы.

"Строительство завода Rheinmetall в Литве является чрезвычайно значимым шагом к удовлетворению неотложных потребностей обороны и безопасности нашей страны. Это поможет обеспечить бесперебойный доступ к необходимому оружию и боеприпасам, поскольку мы сами будем производить это для защиты Европы. Ожидается, что после инвестирования более 180 млн евро новое производство создаст не менее 150 новых рабочих мест", - сказала министр Аушрине Армонайте.

Местонахождение инвестиционного проекта, которому предоставлен статус "большого", должно быть объявлено в ближайшие недели. Ожидается, что завод будет производить десятки тысяч боеприпасов в год.

"Мы благодарны за столь долгосрочное партнерство с Литвой. Это еще раз подтверждает наше стремление быть одним из столпов национальной и международной безопасности", - заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.