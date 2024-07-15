Политика Покушение на руководителя Rheinmetall: Германия в ответ должна поставить Украине Taurus – BILD

2024-07-15 17:37

Россия готовила убийство директора компании Rheinmetall, производящей оружие для Украины.

Разведка США сорвала планы российского правительства убить исполнительного директора немецкого производителя оружия Rheinmetall – Армина Паппергера, которое производит артиллерийские снаряды и военную технику для Украины.

Главная редактор BILD Марион Хорн обвинила власти Германии в "заячьей трусости" после новостей о срыве покушения на Армина Паппергера и подчеркнула, что Украина должна получить ракеты Taurus.

"Тактика германского правительства поддерживать Украину, но “не раздражать” Путина провалилась. Если информация о российском заговоре с целью убийства главы Rheinmetall Армина Паппергера окажется правдой, ответ может быть только один: мы должны поставить ракеты Taurus в Украину! Путин должен почувствовать, что его действия имеют последствия каждый раз, как его ловят на попытке убить в нашей стране. И я ожидаю, что наше правительство теперь сделает всё, что в его силах, чтобы положить конец зависимости от разведки США. Это значит полную технологическую и кадровую модернизацию спецслужб, чтобы положить конец добровольной немецкой слепоте", - подчеркнула Марион Хорн.

По ее словам, это бессмыслица, когда канцлер Шольц в Вашингтоне соглашается с коммюнике НАТО о том, что Россия – наш главный противник, а дома притворяется канцлером мира.

"Но с путинской Россией мы сможем добиться его только с позиции силы. Заячью трусость Германии Путин не воспринимает всерьёз. Но Шольц и СДПГ всё ещё застряли во вчера. Поступая так, они подвергают риску нашу безопасность и свободу в Европе. Я не хочу проснуться в стране, где у власти Путин. И мои дети тоже. Даже 10% умиротворения — это на 10% больше, чем нужно!", - резюмировала главная редактор BILD.