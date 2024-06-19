ВОЙНА В Украине Rheinmetall передаст Украине новейшую систему противовоздушной обороны Frankenstein

2024-06-19 09:35

Немецкий вооруженный концерн Rheinmetall передаст Украине систему противовоздушной обороны Frankenstein. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на пресс-службу компании.

Установка состоит из новейшей немецкой зенитной пушки Skyranger, установленной на базе танка Leopard 1. Такая система способна сбивать как беспилотники, так и ракеты.

"Есть еще много основных боевых танков Leopard 1, на шасси которых мы могли бы установить башню Skyranger с автоматической пушкой калибра 35 мм", - отметил руководитель отдела наземных систем компании Rheinmetall Бьорн Бернхард.

Также отмечается, что компания Rheinmetall только недавно разработала систему Skyranger. Она оснащена сложными датчиками с 360-градусным обзором поля боя, способными бороться с роями беспилотников.

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