Политика путин пригрозил поставками ракетного оружия противникам стран Запада

2024-06-06 18:26

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва может начать поставки дальнобойного оружия противникам западных стран в качестве "асимметричного ответа" на удары западными ракетами вглубь территории России.

В интервью редакторам иностранных агентств Путин сказал, что считает, что удары высокоточными западными ракетами невозможны без участия западных военных, которые должны, по его словам, участвовать в выборе целей.

"Мы думаем, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории, создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?", — сказал Путин.

Путин не сказал, кому могли бы быть поставлены российские ракеты. Американские военные базы несколько раз атаковали поддерживаемые Ираном милитаризированные группировки, по западным торговым кораблям регулярно наносят удары вооружённые формирования хуситов в Йемене. В атаках чаще всего используются иранские ракеты и дроны, Москва сама заинтересована в получении этих вооружений у Тегерана.

Кроме того, ракеты в сторону Южной Кореи и Японии регулярно запускает дружественная Москве КНДР. Россия, по сообщению западных разведок, покупала ракетные комплексы и у Пхеньяна.