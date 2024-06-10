Экономика Нацбанк резко снизил продажу валюты, а покупку вообще не производил уже неделю

2024-06-10 08:26

За неделю Национальный банк Украины существенно снизил продажу валюты. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, за пять рабочих дней НБУ продал 694,7 млн ​​долларов на межбанковском валютном рынке, что на треть меньше рекордного показателя за прошлую неделю (1,1 млрд долларов). При этом регулятор вообще не производил покупку валюты.

Всего с начала 2024 года Нацбанк продал на межбанке почти 12 млрд долларов, а приобрел – всего 115 млн долларов.

Напомним, на текущей неделе гривна преимущественно укреплялась, но в последние дни уже доллар возобновил рост и снова приблизился к историческим максимумам.

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