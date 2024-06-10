Нацбанк резко снизил продажу валюты, а покупку вообще не производил уже неделю

За неделю Национальный банк Украины существенно снизил продажу валюты. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Так, за пять рабочих дней НБУ продал 694,7 млн долларов на межбанковском валютном рынке, что на треть меньше рекордного показателя за прошлую неделю (1,1 млрд долларов). При этом регулятор вообще не производил покупку валюты.
Всего с начала 2024 года Нацбанк продал на межбанке почти 12 млрд долларов, а приобрел – всего 115 млн долларов.
Напомним, на текущей неделе гривна преимущественно укреплялась, но в последние дни уже доллар возобновил рост и снова приблизился к историческим максимумам.