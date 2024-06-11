Экономика В этом году значительно возросло число случаев банкротства среди населения

2024-06-11 11:33

За первые пять месяцев 2024 года 343 украинца подали заявления о банкротстве, что в 2,2 раза больше, чем в соответствующий период в прошлом году. Об этом со ссылкой на данные Верховного суда сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.



Сообщается, что всего за пять лет в Украине заведено почти две тысячи дел о банкротстве людей.



По данным Опердабота, всего за прошлый год 575 украинцев подали в суд, чтобы их сочли неплатежеспособными.



Меньше всего дел о банкротстве людей было открыто в 2019 году - в первый год, когда закон разрешил гражданам признавать себя банкротами через суд. Тогда было открыто 22 дела о банкротстве людей.



С 2019 года количество желающих признать себя неплатежеспособным ежегодно росло: в 8,3 раза за 2020 год и в 2,7 раза за 2021 год.



За все время было открыто 1993 дела о банкротстве украинцев. Каждый второй банкрот – в возрасте от 25 до 45 лет: 58% или более 1,1 тыс. Трети банкротов свыше 45 лет – 38,3% или 764 человека. Меньше банкротов среди молодежи до 25 лет -3,7%.



Сообщается также, что 54% ​​всех банкротов – мужчины, 46% – женщины.



Юристы отмечают, что судебная статистика не отражает реальное количество должников в затруднительном положении, которым помогла бы процедура банкротства, поскольку о ней мало знают, а кредиторы и финансовые учреждения не очень охотно представляют свои требования в такие судебные дела, надеясь взыскать долг после восстановления платежеспособности человека и сэкономить на судебных издержках, или, наоборот, пытаются торпедировать процедуру, дискредитируя должника.