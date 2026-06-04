Політика Екс-президент Польщі Анджей Дуда відреагував на ситуацію навколо ордена Білого Орла і Зеленського

2026-06-04 10:31

Колишній президент Польщі Анджей Дуда звернув увагу на те, що орден Білого Орла, яким було нагороджено президента України Володимира Зеленського в 2023 році, був вручений за зовсім інших обставин і в інший час. Тому, на його думку, нинішній глава Польщі Кароль Навроцький повинен врахувати ці фактори, приймаючи рішення щодо можливого позбавлення цієї нагороди. Про це Дуда заявив в інтерв'ю для видання Onet.



Експрезидент підкреслив, що сьогоднішня ситуація та "поведінка Володимира Зеленського" зазнали змін, і це має бути взято до уваги. Остаточне рішення щодо долі нагороди перебуває у компетенції президента Навроцького, однак Дуда висловив надію, що розглядатимуться всі обставини.



"Звісно, президент вислухає думку капітули й, без сумніву, ухвалюючи рішення, врахує всі обставини та факти. А вони різні - не всі пам’ятаються, не всі широко відомі й не всі помітні в нинішній атмосфері", - додав польський експрезидент.



На його думку, важливо, щоб під час вирішення цього питання президент взяв до уваги думку капітули ордена. За словами Дуди, ситуація може бути складнішою, ніж здається на перший погляд: не всі факти є широко відомими чи зрозумілими в поточному контексті.



Нагадаємо, що Володимир Зеленський отримав орден Білого Орла у 2023 році від тодішнього президента Польщі Анджея Дуди.