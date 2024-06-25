Политика Госдеп назвал стратегию успеха Украины в войне

2024-06-25 16:48

Помощник государственного секретаря США по Европе и Евразии назвал три вещи, которые необходимо выполнить для достижения результата.

Успех Украины в войне против России можно обеспечить тремя действиями: лишить Москву возможностей продвигаться на востоке, использовать ближние огневые рубежи и наносить экономический ущерб. Об этом заявил помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии посол Джеймс О'Брайен, сообщает Укринформ во вторник, 25 июня.

"Когда я сейчас говорю о стратегии успеха Украины, то речь идет о том, что нужно остановить попытки России прорываться на востоке. И это первый шаг к успеху", - объяснил представитель Госдепартамента.

По его словам, это предполагает лишение России возможностей использовать огневые рубежи и мешать Украине восстанавливать свою экономику. Этого можно достичь с достаточным обеспечением украинцев средствами ПВО и другими вооружениями, чтобы страна могла бороться в течение длительного периода.

Со временем возникнет момент, когда Россия должна задуматься, может ли она продвигаться дальше, объяснил чиновник.

О'Брайен добавил, что определение успеха Украины также состоит в том, чтобы она могла в конце концов контролировать всю свою международно признанную территорию.

Напомним, представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Белый дом намерен в полной мере воспользоваться полномочиями Акта REPO, чтобы обеспечить эффективное изъятие замороженных активов РФ в пользу Украины.