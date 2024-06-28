Мир Apple заменит роботом каждого второго сотрудника на линиях сборки iPhone

2024-06-28 19:31

Компания Apple фокусируется на автоматизации своего производства. В отчете The Information отмечается, что Apple приказала менеджерам "сократить количество работников на линиях окончательной сборки iPhone на 50% в течение следующих нескольких лет", сообщает 9to5Mac.

Сообщается, что решение было принято после жестких столкновений между работниками линии сборки iPhone и полицией у завода первичной сборки Foxconn (специализирующейся на автоматизации производств) в ноябре 2022 года.

Чтобы сократить общую численность персонала, Apple фокусируется на автоматизации поставок и производства, от чего раньше отказывалась из-за "высоких авансовых затрат".

За последний год Apple успешно автоматизировала отдельные этапы сборки iPhone, сотрудничая с партнерами-производителями Foxconn, Luxshare Precision и Pegatron. Некоторые процессы происходят вообще без вмешательства человека.

Сообщается, что таким образом в некоторых процессах количество работников было сокращено на 30%.

Издание также пишет, что для iPhone 16 в этом году Apple изначально планировала автоматизировать процесс установки кнопок и других компонентов, но эти планы были отменены "из-за высокого уровня брака".

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