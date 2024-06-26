Политика Украина впервые примет участие в конференции Ассоциации государств Юго-Восточной Азии

2024-06-26 13:34

Посол Украины в Индонезии Василий Гамянин, являющийся послом при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по совместительству, впервые выступит на специальном событии Договора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии в Джакарте. Об этом дипломат сообщил в интервью Укринформу.

"В Джакарте 26 июня впервые состоится важное событие - конференция послов стран, которые присоединились к TAC - Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии", - сказал он.

Гамянин пояснил, что Украина в 2022 году стала 50 страной, подписавшей этот договор. Однако не все присоединившиеся к нему государства являются партнерами АСЕАН.

"В этом году страны-члены решили, что это как-то неправильно, что присоединившиеся к Договору государства не принимают участия ни в каких мероприятиях, и впервые организовали специальное мероприятие для всех стран-подписантов. Надеюсь, у меня будет возможность выступить. Работаем", - отметил посол.

Дипломат отметил, что через АСЕАН можно продвигать многие эффективные проекты. "Мы уже начали это делать по информационным технологиям, продовольственной безопасности, сохранению мира в регионе. Так что чем больше Украины будет в АСЕАН, тем меньше там останется России", - подчеркнул он.

subscriber subscriber

Еще по теме

Пентагон о возможности отправки войск КНДР в Украину: станут "пушечным мясом"

2024-06-26 20:04

ISW: роССия могла сформировать новую армию для развертывания в Украине

2024-06-26 16:48

Саммит НАТО: Столтенберг назвал ожидания по Украине

2024-06-25 22:15

Трамп в случае победы может прекратить военную помощь Украине: названо условие

2024-06-25 21:37

Еще новости в разделе "Политика"

Пентагон о возможности отправки войск КНДР в Украину: станут "пушечным мясом"

2024-06-26 20:04

Через 10 лет Украина будет готова стать полноправным членом Евросоюза, - посол Матернова

2024-06-26 17:37

Украина впервые примет участие в конференции Ассоциации государств Юго-Восточной Азии

2024-06-26 13:34

Саммит НАТО: Столтенберг назвал ожидания по Украине

2024-06-25 22:15
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Пентагон о возможности отправки войск КНДР в Украину: станут "пушечным мясом" 2024-06-26 20:04
Через 10 лет Украина будет готова стать полноправным членом Евросоюза, - посол Матернова 2024-06-26 17:37
Украина впервые примет участие в конференции Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 2024-06-26 13:34
Саммит НАТО: Столтенберг назвал ожидания по Украине 2024-06-25 22:15