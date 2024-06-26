Политика Украина впервые примет участие в конференции Ассоциации государств Юго-Восточной Азии

2024-06-26 13:34

Посол Украины в Индонезии Василий Гамянин, являющийся послом при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по совместительству, впервые выступит на специальном событии Договора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии в Джакарте. Об этом дипломат сообщил в интервью Укринформу.



"В Джакарте 26 июня впервые состоится важное событие - конференция послов стран, которые присоединились к TAC - Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии", - сказал он.



Гамянин пояснил, что Украина в 2022 году стала 50 страной, подписавшей этот договор. Однако не все присоединившиеся к нему государства являются партнерами АСЕАН.



"В этом году страны-члены решили, что это как-то неправильно, что присоединившиеся к Договору государства не принимают участия ни в каких мероприятиях, и впервые организовали специальное мероприятие для всех стран-подписантов. Надеюсь, у меня будет возможность выступить. Работаем", - отметил посол.



Дипломат отметил, что через АСЕАН можно продвигать многие эффективные проекты. "Мы уже начали это делать по информационным технологиям, продовольственной безопасности, сохранению мира в регионе. Так что чем больше Украины будет в АСЕАН, тем меньше там останется России", - подчеркнул он.