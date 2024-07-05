ВОЙНА В Украине Экспрезидент Литвы Даля Грибаускайте подключилась к сбору средств на беспилотники для Украины

2024-07-05 14:35

В Литве волонтеры организации Blue/Yellow совместно с экспрезидентом страны Далей Грибаускайте запустили кампанию "Привет из Литвы" для сбора средств на беспилотники для Украины. Об этом сообщает LRT.

Патроном кампании является экспрезидент Литвы Даля Грибаускайте. Свое участие в проекте она объяснила тем, что "Украина - это наш общий фронт, где каждый из нас может быть тяжелым кулаком для агрессора".

"Будем отправлять в бой наши литовские беспилотники, чтобы они боролись с врагом от нашего имени. Боремся за жизнь, за победу, за будущее", - рассказала Грибаускайте.

Руководители проекта отметили, что каждый, кто пожертвует организации 500 евро, сможет отправить в Украину именной беспилотник с "приветом из Литвы".

"Только за первое полугодие этого года мы закупили и отправили в Украину более 2 000 беспилотников - от небольших FPV до крупных и специализированных для выполнения конкретных миссий. Конечно, этого недостаточно, поэтому мы стремимся добавить по крайней мере еще несколько сотен дронов в этом месяце", - сказала Лаура Паукште, директор Blue/Yellow.