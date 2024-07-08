Спорт Экс-защитник Черноморца и Шахтера завершил карьеру из-за многочисленных травм

2024-07-08 15:39

Давид Хочолава решил завершить карьеру игрока в 31 год. Причиной бывший центрбэк Черноморца и Шахтера назвал многочисленные травмы.

Напомним, грузинский футболист приехал в Украину летом 2015 года, когда подписал контракт с Черноморцем. Через два сезона он перешел в Шахтер.

Летом 2021 года Хочолава был продан в Копенгаген за 2,5 миллиона евро. Впрочем, за последние полтора года практически не играл, перенеся сразу несколько тяжелых травм и операций, которые в конце концов так и не позволили ему вернуться в профессиональный футбол.

"Это тяжелое, но неизбежное решение. Я действительно пытался и провел множество часов, желая вернуться, но мне пришлось признать тот факт, что пути назад нет. Это тяжело, но я это понимаю, и здоровье должно быть на первом месте.

Я провел фантастическое время в Копенгагене и "Копенгагене". Я нашел друзей на всю жизнь, получил отличный опыт на поле и сформировал прочную связь с клубом, городом и болельщиками. Мне этого ужасно будет не хватать, но я никогда не забуду ту поддержку, которую мы с семьей получили здесь - не в последнюю очередь в самые тяжелые времена после нападения на Украину, где мы испытывали огромную любовь и поддержку. Я всегда буду за это благодарен.

Теперь я должен вместе со своей семьей выяснить, что принесет мне будущее. Я буду скучать по футболу и окружающей его жизни, но он также открывает двери для изучения других сторон жизни вместе с моей семьей и друзьями", - приводит слова Хочолавы официальный сайт ФК Копенгаген.