ВОЙНА В Украине Почему крайне сложно определить, сколько мин сейчас находится в Черном море

2024-07-12 10:27

В Черном море может находиться около 400 морских мин, но точнее определить их количество сложно, поскольку из-за подрыва Каховской ГЭС в море смыло неизвестное количество минно-взрывных устройств. Об этом в эфире телемарафона Единые новости сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает Укринформ.

"Последние озвученные официальными властями цифры - это четыре сотни мин, но это достаточно приблизительное количество, учитывая то, сколько попало минно-взрывных устройств в результате уничтожения россиянами Каховской ГЭС, подсчитать сложно", - отметил он.

По словам пресс-секретаря ВМС, Днепр был заминирован достаточно плотно, и после подрыва оккупантами Каховской ГЭС, большая вода все это смыла в Днепро-Бугский лиман.

"Установить количество мин можно будет только во время проведения операций по разминированию Черного моря. Мировой опыт подобных конфликтов показывает, что это работа на годы", - добавил Плетенчук.

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