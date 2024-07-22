Экономика Нацбанк продал почти миллиард долларов для удержания курса гривны

2024-07-22 09:37

За неделю Национальный банк Украины существенно увеличил продажи валюты. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

НБУ продал более 950 млн долларов на межбанковском валютном рынке, что гораздо больше показателя на прошлой неделе (532 млн долларов). Это максимальный объем продаж с конца мая, когда было продано около 1,1 млрд долларов.

Также за неделю регулятор купил на межбанке 270 тысяч долларов.

Всего с начала 2024 года Нацбанк продал на межбанке 16,4 млрд долларов, а приобрел – почти 118 млн долларов.

Напомним, на прошлой неделе курс доллара регулярно обновлял исторический рекорд. В целом за июль официальный курс гривны упал на 2,6% или на 1,04 грн. С начала 2024 года доллар по официальному курсу стал дороже на 9,2% или на 3,49 грн