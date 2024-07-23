Спорт Испанский гранд покупает футболиста сборной Украины: СМИ раскрыли сумму трансфера

2024-07-23 20:48


Нападающий сборной Украины Артем Довбик продолжит карьеру в составе 11-кратного чемпиона Испании – мадридского "Атлетико". 27-летний футболист еще накануне Евро-2024 дал свое согласие на переход, а сейчас "матрасники" близки к соглашению о трансфере с "Жироной", где наш соотечественник стал бронзовым призером Ла Лиги и лучшим бомбардиром первенства.

Об этом информируют сразу два ведущих испанских издания – Relevo и AS. По данным журналистов, после того, как "Атлетико" покинул капитан сборной Испании Альваро Мората, который перешел в "Милан", мадридский клуб активизировал свои попытки приобрести украинского голеадора.

"Красно-белые" заплатят за украинца 35 миллионов евро, из которых пять составят различные бонусы. Сделка должна быть закрыта в ближайшие дни.

Довбик стал настоящей сенсацией минувшего розыгрыша испанского чемпионата. Он стал игроком "Жироны" в августе 2023 года и сходу завоевал место в основе. За каталонцев украинец отыграл 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 мяча и отдал 10 результативных передач.

 

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