Спорт Джан П'єро Гасперіні прокоментував ситуацію з українським нападником Артемом Довбиком

2025-09-25 08:26

Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні прокоментував ситуацію з українським нападником Артемом Довбиком.

На запитання про можливість появи українця в стартовому складі, тренер "джаллороссі" зазначив, що розглядає його як альтернативу Евану Фергюсону і додав, що планує використовувати ротацію.

"Довбик - альтернатива Фергюсону, вони обидва дуже добре показали себе на останньому тренуванні. Він може бути одним із варіантів, оскільки моя ідея полягає в тому, щоб трохи розширити склад і дати більше можливостей для ротації. Це підштовхує мене до того, щоб експериментувати у важливих матчах.

Ми, безумовно, сформували міцний кістяк гравців, які показують дуже хорошу гру в цей період. Однак також вірно і те, що рано чи пізно нам потрібно буде спробувати вселити більше впевненості в інших гравців, щоб мати можливість зіграти велику кількість матчів", - цитує Гасперіні TMW.