Политика В Раде заявили, что украинские военные могут остаться без зарплат уже в сентябре

2024-07-27 10:30

Верховная Рада должна успеть добавить на оборону 500 млрд грн и принять повышение налогов, чтобы устранить критическую нехватку финансирования

Украина нуждается в дополнительных 500 миллиардах гривен для финансирования Сил обороны до конца 2024 года. И без изменений в бюджет военные рискуют остаться без денежного довольствия уже в конце сентября. В частности, Верховная Рада должна успеть добавить на оборону 500 млрд грн и принять повышение налогов, чтобы не оставить без денег военных.

Об этом предупредила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа. Она отметила в комментарии «Экономической правде», что правительственные чиновники «переставляли» средства по выплатам на зарплаты в сентябре, октябре и ноябре на закупку оружия в начале года, что привело к нынешней нехватке финансирования.

То есть основной причиной дефицита стало то, что Украина ожидала поставки оружия от США в первом квартале, но они не поступили. Это вынудило страну самостоятельно тратить средства на оборону. Кроме того, Верховная Рада приняла дополнительные доплаты для военных, что привело к еще большей финансовой нагрузке.

Пидласа также отметила, что правительство ожидало принятия закона о мобилизации, что затрудняло планирование изменений в бюджет. Параллельно проходил четвертый пересмотр программы с МВФ, который нужно было завершить до внесения изменений в бюджет.

Пидласа выразила надежду, что Верховная Рада проголосует за необходимые изменения до середины сентября, чтобы вовремя обеспечить военные финансирования. Она также отметила, что важно принять налоговые изменения до конца августа, чтобы они вступили в силу с 1 сентября 2024 года.

Откуда Рада может взять деньги на зарплаты военным

Законопроект об увеличении оборонных расходов на 500 млрд грн уже внесен в Верховную Раду. Правительство предлагает увеличить налоги для финансирования этих расходов, в частности повысить военный сбор с 1,5 % до 5 % с зарплат граждан, что может принести в бюджет дополнительные 45 млрд грн в 2024 году.

Напомним, что слуга народа Пидласа ранее предлагала увеличить военный сбор и ввести налоги на айфоны. Она была не прочь ввести некоторые налоги на роскошь и говорила, что люди с зарплатой выше 20 тысяч гривен могли бы платить не 1,5, а 3 % военного сбора.