Спорт Стрелок Кулиш выиграл для Украины серебро Олимпиады

2024-08-01 16:48

 

Украинские спортсмены завоевали вторую награду на Олимпийских играх-2024 в Париже.

В Париже прошел финал олимпийских соревнований по стрельбе с 50 м из трех положений. Борьбу за медали в этой дисциплине вел также украинец Сергей Кулиш.

Наш спортсмен отлично провел финал. После стрельбы с колена и стрельбы лежа Кулиш был третьим, дальше была стрельба стоя, и там Сергей улучшил свой результат, выйдя на первую ступеньку.

Дальше шла стрельба на выбывание среди шести спортсменов. В итоге украинец получил серебряную награду, уступив первое место китайскому спортсмену.

Для 31-летнего Сергея это четвертая Олимпиада, в Рио-2016 он завоевал серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.

Олимпийские игры. Пулевая стрельба. Винтовка, 50 м из трех положений

1. Лю Юкун (Китай) - 463,6

2. Сергей Кулиш (Украина) - 461,3

3. Свапнил Кусале (Индия) - 451,4

Напомним, ранее Ольга Харлан добыла Украине первую медаль на Олимпиаде.

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