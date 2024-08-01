Спорт Стрелок Кулиш выиграл для Украины серебро Олимпиады

2024-08-01 16:48

Украинские спортсмены завоевали вторую награду на Олимпийских играх-2024 в Париже.



В Париже прошел финал олимпийских соревнований по стрельбе с 50 м из трех положений. Борьбу за медали в этой дисциплине вел также украинец Сергей Кулиш.



Наш спортсмен отлично провел финал. После стрельбы с колена и стрельбы лежа Кулиш был третьим, дальше была стрельба стоя, и там Сергей улучшил свой результат, выйдя на первую ступеньку.



Дальше шла стрельба на выбывание среди шести спортсменов. В итоге украинец получил серебряную награду, уступив первое место китайскому спортсмену.



Для 31-летнего Сергея это четвертая Олимпиада, в Рио-2016 он завоевал серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.



Олимпийские игры. Пулевая стрельба. Винтовка, 50 м из трех положений



1. Лю Юкун (Китай) - 463,6



2. Сергей Кулиш (Украина) - 461,3



3. Свапнил Кусале (Индия) - 451,4



Напомним, ранее Ольга Харлан добыла Украине первую медаль на Олимпиаде.