Политика В ближайшее время Украина получит от США транш на 3,9 млрд долларов - куда пойдут эти деньги

2024-08-02 12:29

Министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка Боб Сом подписали соглашение, предусматривающее получение в ближайшее время Украиной транша от США на 3,9 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Эти деньги будут направлены на выплаты заработной платы учителям, сотрудникам служб быстрого реагирования (ГСЧС), работникам государственных органов, а также на поддержку первоочередных социальных расходов (выплаты пособий внутренне перемещенным лицам, малообеспеченным семьям и лицам с инвалидностью).

Это первый транш прямой бюджетной поддержки от США в 2024 году. Планируемый объем финансовой помощи от США на текущий год достигает 7,8 млрд долларов.

Денежные средства поступят через проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Проект является ключевым финансовым инструментом Всемирного банка для помощи Украине. С начала полномасштабного вторжения России он объединяет усилия иностранных доноров по оказанию критически важной поддержки Украины.

В госбюджет с июня 2022 года через проект PEACE in Ukraine уже привлечено более 25 млрд долларов США. Это соглашение увеличит объем бюджетной поддержки в рамках проекта до почти 30 млрд долларов США, из которых более 80% от США.