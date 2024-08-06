ВОЙНА В Украине Украинцам ответили, есть ли случаи мобилизации 18-летних

2024-08-06 18:26

В Украине идет дискуссия о возможности мобилизации 18-летних граждан. Согласно действующему законодательству, мобилизовать можно военнообязанных с 18 лет, но только при определенных условиях.

Об этом говорится в материале "Телеграф".

Так, мобилизовать с 18 лет украинцев могут, если они отвечают определенным критериям:

Выявили собственное желание

Прошли срочную службу в мирное время

Окончили военный вуз или военную кафедру

Однако призывников нельзя мобилизовать, а призыв на срочную службу во время военного положения не производится.

Народный депутат Роман Костенко подтверждает, что мобилизация лиц от 18 до 25 лет происходит.

"Мы их и мобилизуем. У нас разрешено мобилизовать военнообязанных с 18 лет. Если ты военнообязанный, то тебя могут призвать с 18 до 25 лет. Например, у меня в подразделении служит много людей до 25 лет", - сказал он.

Его коллега Федор Вениславский отрицает, что мобилизация с 18 лет проводится массово.

"Были случаи 21-23 года, которых можно было мобилизовать, но очень мало. 18-летних точно никто никуда не мобилизует. Это полная манипуляция. Никакого 18-летнего точно не было мобилизовано, поэтому не нужно тиражировать слухи", - заявил он.

Ранее также сообщалось, что правительство планирует принять постановление о постановке на воинский учет находящихся за рубежом 17-летних юноше