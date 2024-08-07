Политика Банки ЕС массово блокируют переводы украинцев: в чем дело

2024-08-07 20:04


Украинцы массово сталкиваются с блокировкой операций, проводимых через иностранные банки. Преимущественно это жители областей, частично оккупированных Россией, даже из подконтрольных Украине населенных пунктов.

Об этом говорится в письме Национального банка Украины (НБУ) в банки и банковские ассоциации. В документе говорится, что речь идет о юридических лицах, зарегистрированных на территории Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Впрочем, иностранные банки преимущественно не детализируют основание для блокирования/отказа со ссылкой на требования их внутренней политики и процедур комплаенса. Но это может быть связано с исполнением санкций Европейского Союза, запрещающего обрабатывать транзакции с оккупированных территорий.

В НБУ это объяснили тем, что у иностранных банков нет достоверного источника данных о статусе населенных пунктов на указанных территориях. Поэтому украинским банкам следует дополнительно общаться с ними по этому вопросу.

"По мнению Национального банка, невыполнение платежа может быть связано с санкционными ограничениями (в частности, секторальными санкциями Европейского Союза относительно неподконтрольных Правительству Украины территорий в Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областях), а также требованиями международных стандартов и национального законодательства других стран по вопросам финансового мониторинга, управления рисками и т.д. Считаем, что такой де-рискинг со стороны иностранных банков в отношении украинских субъектов хозяйствования необоснован", – говорится в письме НБУ.

В Нацбанке напомнили, что комплаенс-проверку иностранные банки могут сделать на сайте Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и частично на официальном веб-сайте Европейской комиссии, где говорится о подконтрольности правительству Украины Запорожья и Херсона. Это должно устранить препятствия при проведении расчетов по внешнеэкономическим договорам.

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