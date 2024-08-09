Мир Эстония вводит усиленный таможенный контроль на границе с рф

2024-08-09 17:29

Эстония вводит усиленный таможенный контроль на границе с россией. Нововведения касаются всех пограничных пунктов на российско-эстонской границе - в Нарве, Лухамаа и Койдуле. Об этом сообщает ERR.

Все выезжающие из Эстонии на россию будут подвергаться таможенной проверке.

В первую очередь речь идет о визуальном контроле и опросе, но при возникновении подозрений возможен дополнительный обзор вплоть до рентгена, рассказал министр финансов Юрген Лиги. Автомобилям будет уделяться особое внимание.

Меры связаны с исполнением санкций в отношении россии и направлены на то, чтобы сделать невозможным ввоз на рф санкционных товаров.

"Введя полный контроль товаров, мы снизим возможности России обходить санкции и поддерживать свою военную машину", - заявил премьер-министр Кристен Михал.