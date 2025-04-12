Политика Эстония намерена разрешить своим Военно-морским силам уничтожать любые подозрительные суда

2025-04-12 12:29

Парламент Эстонии рассматривает возможность разрешить Силам обороны и Военно-морским силам атаковать подозрительные торговые суда. Об этом сообщает эстонское медиа ERR.

Разрешение на применение военной силы можно будет использовать к торговым судам, которые подозреваются в намерении повредить подводные кабели и другие инфраструктурные объекты.

"В крайнем случае военные будут иметь право потопить подозрительное судно, которое не подчиняется их приказам", - объясняет СМИ.

Такие законодательные изменения должны помочь военным предотвращать такие инциденты, как сознательный обрыв иностранными торговыми судами морских кабелей и повреждение других объектов инфраструктуры. Ведь в последнее время количество таких случаев возросло.

Председатель комиссии по обороне Калев Стойческу заявил, что принятие закона и потопление судна - это чрезвычайная мера, которая будет применяться только "в очень экстремальных условиях, когда нужно спасать многих людей, чтобы предотвратить катастрофу".

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