Политика Маск четко дал понять Трампу, что в случае победы претендует на хорошую должность в Белом доме

2024-08-16 17:29

Миллиардер Илон Маск может быть принят в администрацию Дональда Трампа, в случае его победы на выборах президента США в ноябре. Об этом шла речь во время интервью Трампа у Маска на платформе Х.

Во время разговора Маск предложил свою кандидатуру на один из постов в администрации, если Трамп вернется в Белый дом. По словам бизнесмена, он может помочь "сдерживать государственные расходы".

"Я думаю, было бы здорово просто иметь государственную комиссию по эффективности, которая рассматривала бы эти вещи и просто гарантировала, что деньги налогоплательщиков, тяжело заработанные деньги налогоплательщиков, тратятся должным образом. Я был бы рад помочь в таком поручении", - заявил Маск.

Трамп ответил, что ему было бы "приятно", будь миллиардер в его команде и подчеркнул, что Маск является "прекрасным экономистом", говоря о действиях по сокращению расходов, которые он проводил в своих компаниях.

На днях Трамп дал интервью Маску. Они обсудили нелегальную эмиграцию, покушение на экс-президента, предвыборную кампанию и ситуацию в Украине.

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