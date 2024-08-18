Политика По требованию Шольца правительство Германии не будет увеличивать военную помощь Украине — СМИ

2024-08-18 08:30

В обновленном проекте бюджета Германии на 2025 год увеличение размера военной помощи Украине не предусмотрено. Об этом в субботу, 17 августа, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на источники.

По данным газеты, новые запросы от Министерства обороны Германии больше не будут утверждаться из-за строгих ограничений со стороны канцлера Олафа Шольца и Министерства финансов.

Уже одобренная помощь будет доставлена.

Министр финансов Кристиан Линднер сообщил об этом министру обороны Борису Писториусу в письме от 5 августа, на которое ссылается газета.

В письме указано, что «новые меры» будут приняты только при условии «обеспечения финансирования» в бюджетных планах на этот и последующие годы.

В этом году для Украины запланировали выделение около 8 миллиардов евро, а на следующий год максимальный лимит составляет 4 миллиарда евро.

Член бюджетного комитета Бундестага от правящей Социал-демократической партии Андреас Шварц, который занимается оборонной политикой, сообщил, что «новых заказов для Украины не размещают», поскольку они более не финансируются.

Также отмечается, что лимит на следующий год уже «превышен», то есть все средства уже распределены.

В Министерстве финансов сообщили, что «все решения по поддержке Украины принимаются в тесной координации с ведомством канцлера», а федеральное правительство работает «со странами G7 и ЕС над созданием краткосрочного финансового инструмента для Украины на 50 миллиардов долларов с использованием замороженных российских активов».

15 августа генерал-майор Кристиан Фройдинг сообщил, что Германия до конца 2024 года планирует передать Украине сотни единиц военной техники, среди которой системы ПВО Iris-T, 10 зенитных установок Gepard, а также 400 бронемашин MRAP.