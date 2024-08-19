Политика путин впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину прибыл в Азербайджан

2024-08-19 19:15

В воскресенье, 18 августа, диктатор РФ Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Это первый его визит в эту страну с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом пишет азербайджанская служба BBC.

Отмечается, что глава РФ будет находиться в Азербайджане два дня - 18 и 19 августа. По информации Кремля, во время визита будет обсуждаться развитие союзнического и стратегического сотрудничества между РФ и Азербайджаном.

Кроме этого, ожидается, что Путин обсудит с президентом Ильхамом Алиевым "азербайджано-армянский мирный процесс".

"После изоляции Запада из-за аннексии украинских земель Владимир Путин пытается укрепить отношения со своими союзниками и наладить новые", - пишет BBC.

Также издание добавляет, что несмотря на то, что правительство Азербайджана поддерживает хорошие отношения с Украиной и Западом, оно никогда не отворачивалось от Путина.

"Этот государственный визит также является возможностью для российского лидера продемонстрировать миру, что людей с ним не мало", - добавляет издание.

Напомним, что в июне этого года российский диктатор Путин совершил визиты в КНДР и Вьетнам.