Политика Захват Украиной Курской области сравнили с израильской войной Судного дня 1973 года

2024-08-26 15:39

Вторжение Украины в Курскую область россии привело к серьезным изменениям в динамике войны между двумя странами и вдохновило украинские войска и граждан. Такая стратегия не нова – подобный шаг сделал Израиль в войне Судного дня 1973 года, сообщает издание The Hill.

СМИ напомнил, что тогда Израиль сначала оказался в проигрыше, застигнутым врасплох вторжением и Сирии и Египта. Однако через несколько дней Израиль начал приходить в себя и остановил наступление нападающих, но для перелома хода войны потребовался более решительный шаг. Так была задумана стратегия пересечения Суэцкого канала и перенесения боя в Египет.

Израильтяне вторглись в Египет, изолировали Третью египетскую армию и приблизились к Суэцу, имея в прицеле столицу Египта Каир. Это изменило ход войны, поскольку две сверхдержавы, поддерживающие каждую страну - поддерживавший египтян СССР и США, поддерживавшие израильтян, - обе начали беспокоиться, что их втянут в конфликт, поэтому активизировались призывы к перемирию.

"москва расположена всего в 300 милях от этих линий фронта. Хотя немногие думают, что столице России действительно будет угрожать опасность, ее близость к местам боевых действий вызывает смущение. Для изменения течения войны может быть достаточно перенести борьбу вглубь россии, как это сделали израильтяне, перейдя Суэцкий канал и угрожая сердцу египетской армии и ее большим городам", - говорится в статье.

Издание отмечает, что российский диктатор путин находится все-таки в другом положении, чем Анвар Садат, лидер Египта того времени.

Для Египта и Сирии мир, достигнутый путем переговоров, был определен прав: они добились некоторого успеха, нанеся критический удар по самомнению Израиля и обескровив его армию, пишет СМИ.

"Но для путина такой мир может стать его крахом. Если его подтолкнет к столу переговоров успешное украинское наступление, которое захватит российскую территорию, которую москва не сможет вернуть, это нарушит создаваемую пропагандой много лет атмосферу непобедимости путина, имидж которого и так пострадал из-за его длительной войны против Украины", – резюмировали журналисты.