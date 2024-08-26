Мир Израиль и ХАМАС не смогли договориться о прекращении огня в Секторе Газа

2024-08-26 20:04

 

Представители группировки ХАМАС покинули Каир без достижения договоренностей.

Делегации от ХАМАС и Израиля не смогли договориться о прекращении огня в Секторе Газа и обмене заложниками.

Об этом информирует Reuters.

В сообщении указывается, что представители замаскированной и Израиля на переговорах в Каире не согласились на несколько предложенных посредниками вариантов соглашения.

В частности, представители замаскированной отказались от новых условий, предложенных Израилем.

Ключевой проблемой на переговорах стало присутствие войск Израиля в "Филадельфийском коридоре" – это участок протяженностью 14,5 км у границы Газы с Египтом.

В ХАМАС заявили, что Израиль отказался выводить свои войска из этого коридора и предложил новые условия, в которые входила проверка перемещенных палестинцев, которые будут возвращаться к северу анклава, когда начнется прекращение огня.

"Мы не примем обсуждение отступлений от того, о чем мы договорились 2 июля или новых условий", — сказал в воскресенье официальный представитель группировки Усама Хамдан.

Представители ХАМАС покинули Каир и заявили, что любое соглашение должно предусматривать постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск из Сектора Газа.

Напомним, ранее сообщалось, что СМИ предупредили, что в ближайшие дни Израиль могут атаковать.

Кроме того, мы также информировали, что Блинкен прибыл в Израиль, чтобы предотвратить еще одну великую войну.

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