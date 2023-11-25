Мир Байден сказал, почему ХАМАС напал на Израиль

2023-11-25 15:30

Президент США отметил, что он не может подтвердить свои слова доказательствами, но это его личное мнение.

Причиной атаки боевиков ХАМАС на Израиль могло стать сближение США и Саудовской Аравии, а также усилия Вашингтона по укреплению стабильности на Ближнем Востоке. Об этом в пятницу, 24 ноября, президент США Джо Байден заявил во время пресс-конференции.

"Я считаю, что одной из причин, почему ХАМАС нанес удар, заключалось в том, что они знали о моем очень тесном сотрудничестве с саудовцами и другими странами в регионе, чтобы принести мир в регион, признав Израиль и право Израиля на существование", - заметил Байден.

Байден предположил, что одной из прчин нападения могли стать международные бизнес-проекты и напомнил об обсуждении на саммите G20 масштабного железнодорожного проекта, который бы соединил Индию с Европой через Ближний Восток.

Отметим, что боевики ХАМАС начали освобождать заложников во время перемирия с Израилем. Первую группу отправили в контрольно-пропускной пункт на границе Сектора Газа и Египта.

Напомним, между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС в 7:00 24 ноября началось четырехдневное перемирие, заключенное при посредничестве Катара.

Как мы уже писали, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после перемирия Израиль усилит свои боевые действия против ХАМАС, а в целом он планирует воевать не менее двух месяцев.