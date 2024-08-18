Политика Операция ВСУ в роССии срывает тайные переговоры о частичном прекращении огня, - WP

2024-08-18 09:30

Отмечается, что Украина и Россия должны были провести непрямые переговоры в Катаре.

Операция ВСУ в Курской области сводит на нет секретные усилия по частичному прекращению огня с Россией, пишет The Washington Post со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.

По их словам, воюющие страны должны были провести непрямые переговоры в Катаре по соглашению о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон.

Отмечается, что Украина и Россия собирались направить делегации в Доху в этом месяце для соответствующих переговоров. Указывается, что возможное соглашение было бы равносильно частичному прекращению огня и предложило бы отсрочку для обеих стран.

Дипломат, знакомый с ситуацией, сообщил, что Катар обсуждает с Киевом и Москвой вопрос о моратории на энергетические удары в течение последних двух месяцев. По его информации, обе стороны договорились о проведении саммита в Дохе, и осталось проработать лишь незначительные детали.

"Но непрямые переговоры, в которых катарцы выступали в качестве посредников и встречались отдельно с украинской и российской делегациями, были сорваны неожиданным вторжением Украины в западную Курскую область России на прошлой неделе, по словам чиновников. О возможном соглашении и планируемом саммите ранее не сообщалось", - пишет WP.

По словам дипломата, российские официальные лица отложили встречу с официальными лицами Катара после вторжения Украины на запад России. Московская делегация охарактеризовала это как "эскалацию", сказал дипломат, добавив, что Киев не предупреждал Доху о своем трансграничном наступлении.

Россия "не отменила переговоры, они сказали: дайте нам время", - добавил дипломат. По его словам, хотя Украина в любом случае хотела отправить свою делегацию в Доху, Катар отказался, поскольку не считал одностороннюю встречу выгодной.

В ответ на вопросы The Washington Post в Офисе президента Украины сообщили, что саммит в Дохе перенесен "из-за ситуации на Ближнем Востоке", но пройдет в формате видеоконференции 22 августа, после чего Киев будет консультироваться со своими партнерами по поводу реализации того, что обсуждалось. Кремль не ответил на запросы о комментариях. Белый дом отказался комментировать эту историю.

По словам чиновников, некоторые участники переговоров надеялись, что они смогут привести к более всеобъемлющему соглашению о прекращении войны.

"Готовность участвовать в переговорах сигнализировала о некотором сдвиге для обеих стран, по крайней мере, в отношении ограниченного прекращения огня… Украинские и российские официальные лица не встречались для переговоров лицом к лицу с первых месяцев войны, когда делегации обеих сторон собрались для секретных переговоров в Стамбуле. Эти переговоры в конечном итоге провалились. Позже обе стороны договорились о зерновой сделке, в результате которой Россия временно сняла военно-морскую блокаду, что позволило Украине переправлять зерно через Черное море. Это тоже рухнуло несколько месяцев спустя, когда Россия вышла из сделки. Другие попытки создать гуманитарные коридоры по большей части провалились", - говорится в публикации.

Проинформированный о переговорах дипломат заявил, что Киев и Москва дали понять о своей готовности принять соглашение в преддверии саммита в Дохе, но у высокопоставленных чиновников в Киеве были смешанные ожидания относительно успеха переговоров. Некоторые оценивали шансы в 20%, а другие ожидали еще худших перспектив, даже если бы штурма Курской области не произошло.

"Хотя Киев, возможно, и улучшил свою будущую переговорную позицию благодаря захвату земель, вероятность неизбежных мирных переговоров, похоже, уменьшилась. На этой неделе Путин публично пообещал не смягчать свою позицию на переговорах из-за нападения на российскую территорию", - добавили в WP.

Операция ВСУ в России - актуальное

Напомним, утром 17 августа, в Генеральном штабе ВСУ заявили о новом продвижении вперед в Курской области России и новых пленных.

В Институте изучения войны сообщили, что ВСУ за последние дни взяли под контроль еще ряд населенных пунктов в Курской области. Отмечалось, что за прошедшие сутки, 16 августа, Силы обороны продвинулись на юго-восток от города Суджа. Также геолокационные снимки указывают на активность наших военных в пределах поселка Борки на юго-восток от города.