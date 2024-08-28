ВОЙНА В Украине Все зависит от США. ISW показал 245 военных объектов рф, которые могла бы поразить Украина

2024-08-28 22:15



Передислокация Россией боевых самолетов с аэродромов, находящихся в пределах радиуса действия ATACMS, не уменьшает важность украинского запроса к США на применение дальнобойного американского оружия по территории РФ, ведь в радиус действия ATACMS входят 245 российских военных и военизированных объектов, из которых только 6,5% являются авиабазами.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

ISW представил список таких объектов с указанием координат и интерактивную карту, чтобы проиллюстрировать, в какой мере ограничения США на использование Украиной ATACMS ограничивают способность Украины наносить удары по важной военной инфраструктуре в России.

Институт обращает внимание на публикацию Politico, в которой анонимные чиновники США предположили, что передислокация российских боевых самолетов с аэродромов, находящихся в пределах радиуса действия ATACMS, каким-то образом уменьшают обоснованность или важность украинского запроса. Сообщается, что российские войска якобы переместили 90% самолетов, наносящих удары планирующими бомбами, подальше от аэродромов в радиусе действия ракет Storm Shadow и ATACMS.

По данным ISW, 16 российских авиабаз расположены в зоне действия украинских ATACMS, и Институт видел подтверждение передислокации российских самолетов.

Однако аналитики ISW отмечают, что эта передислокация не уменьшает важность разрешения Украине использовать ATACMS против сотен других российских военных объектов.

Максимальный радиус действия украинских HIMARS, которые США разрешают Украине ограниченно использовать в России, охватывает 20 таких объектов. По меньшей мере, 225 известных объектов находятся в радиусе действия ATACMS, но не в радиусе действия HIMARS. По крайней мере, 209 из 245 (более 85%) известных российских военных объектов в зоне действия ATACMS не являются авиабазами.

Запад ограничивает Украину, подвергая риску не только военных, но и мирное население

Как известно, западные партнеры не позволяют Украине бить предоставленным ими оружием вглубь российской территории, опасаясь реакции российского диктатора Владимира Путина, который якобы может применить против них ядерное оружие. В результате российские террористы могут почти беспрепятственно ежедневно убивать украинских граждан и уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины на таких расстояниях, на которых им вздумается.

Президент Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры уходят от прямых ответов на вопрос о сохранении ограничений на использование оружия для ударов вглубь России.

По данным Politico, украинские власти готовятся представить высокопоставленным должностным лицам национальной безопасности США список целей на территории России, которые ВСУ могут поразить, если Вашингтон снимет ограничения на использование дальнобойного американского оружия.