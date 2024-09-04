Спорт Тренеры Ливерпуля и МЮ в одном поединке установили сразу несколько исторических рекордов

2024-09-04 12:30

Арне Слот уже вошел в историю Ливерпуля, проведя во главе команды всего три поединка в Премьер-лиге.

Произошло это в последнем поединке в АПЛ, в котором мерсисайдцы на Олд Траффорд разгромили Манчестер Юнайтед.

Как сообщает Squawka, Слот – первый с 1936 года тренер "красных", который в первом же выездном матче против МЮ одержал победу. Тогда это сделал Джордж Кэй.

Нидерландец стал первым наставником английского топ-клуба с 1976 года, который победил МЮ с первой попытки. Последним это делал легендарный Боб Пэйсли.

Очередной рекорд установил в этой игре и наставник МЮ Эрик тен Гаг, впрочем, он был с пометкой "анти".

Нидерландец стал первым тренером в истории Юнайтед, дважды начинавшим сезон с двумя поражениями в первых трех играх.

 

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