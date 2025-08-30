Спорт Манчестер Юнайтед погодився продати свого перспективного вихованця Коббі Майну за 52 мільйони євро

2025-08-30 14:36

Центральний півзахисник Манчестер Юнайтед Коббі Майну може залишити команду.

Як повідомляє The Athletic, 20-річний футболіст відкритий до можливості піти з Манчестера, а сам клуб усе літо був готовий відпустити гравця.

Зазначається, що англійський футболіст розглядає варіанти продовження кар’єри за межами Великої Британії.

Манчестер Юнайтед погоджується продати півзахисника за 52 мільйони євро або навіть за меншу суму, оскільки трансферне вікно незабаром закриється.

Коббі є вихованцем Юнайтед. У минулому сезоні він зіграв 37 матчів, у яких забив два голи та віддав одну гольову передачу.

subscriber subscriber

Еще по теме

Манчестер Юнайтед прагне посилити свій півзахист гравцем Мансіті Джеймсом Макаті

2025-06-03 11:30

Тренеры Ливерпуля и МЮ в одном поединке установили сразу несколько исторических рекордов

2024-09-04 12:30

Вратарь сборной Украины отказался играть за "Реал" в новом сезоне – СМИ

2024-04-23 20:48

Ставший ненужным МЮ опытный защитник Гарри Магвайр может перейти в Челси

2023-07-21 18:28

Еще новости в разделе "Спорт"

Манчестер Юнайтед погодився продати свого перспективного вихованця Коббі Майну за 52 мільйони євро

2025-08-30 14:36

Девід Хей вважає, що Мозес Ітаума має всі шанси перемогти українського чемпіона Усика

2025-08-30 12:30

Мілан досяг принципової трансферної домовленості з Крістофером Нкунку

2025-08-30 09:32

18-річний форвард Сантоса Лука Мейреллес близький до переходу в Шахтар

2025-08-29 14:39
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Манчестер Юнайтед погодився продати свого перспективного вихованця Коббі Майну за 52 мільйони євро 2025-08-30 14:36
Девід Хей вважає, що Мозес Ітаума має всі шанси перемогти українського чемпіона Усика 2025-08-30 12:30
Мілан досяг принципової трансферної домовленості з Крістофером Нкунку 2025-08-30 09:32
18-річний форвард Сантоса Лука Мейреллес близький до переходу в Шахтар 2025-08-29 14:39