Спорт Манчестер Юнайтед погодився продати свого перспективного вихованця Коббі Майну за 52 мільйони євро

2025-08-30 14:36

Центральний півзахисник Манчестер Юнайтед Коббі Майну може залишити команду.

Як повідомляє The Athletic, 20-річний футболіст відкритий до можливості піти з Манчестера, а сам клуб усе літо був готовий відпустити гравця.

Зазначається, що англійський футболіст розглядає варіанти продовження кар’єри за межами Великої Британії.

Манчестер Юнайтед погоджується продати півзахисника за 52 мільйони євро або навіть за меншу суму, оскільки трансферне вікно незабаром закриється.

Коббі є вихованцем Юнайтед. У минулому сезоні він зіграв 37 матчів, у яких забив два голи та віддав одну гольову передачу.