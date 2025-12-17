Спорт Манчестер Юнайтед спростував чутки про бажання розпрощатися з Бруну Фернандешем

2025-12-17 09:37

Манчестер Юнайтед не планував розпрощатися з Бруну Фернандешем, повідомляє Бен Джейкобс.

Джерела журналіста всередині клубу не підтвердили твердження Фернандеша про те, що команда бажала від нього позбутися.

Нагадаємо, що влітку португалець отримав значну пропозицію з Саудівської Аравії, але обрав залишитися. Незабаром хавбек заявив, що клуб хотів його продати.

Проте в Манчестері слова Фернандеша спростували, розглядаючи його як надто цінного футболіста. Португалець і надалі входить у довгострокові плани керівництва манкуніанців.

