Спорт Манчестер Юнайтед включив до трансферних пріоритетів 21-річного півзахисника Брентфорда і збірної України

2025-10-06 12:35

Манчестер Юнайтед включив до списку трансферних пріоритетів 21-річного півзахисника Брентфорда і збірної України Єгора Ярмолюка. Головний редактор сайту CaughtOffside Марк Брус повідомляє, що "червоні дияволи" проявляють серйозний інтерес до талановитого гравця, поряд із "Тоттенхемом", який також стежить за перспективним українцем.

Гравець вже привернув увагу великих клубів Європи, включно з Астон Віллою, Боруссією Дортмунд і Наполі.

"Ймовірно, Манчестер Юнайтед включить Ярмолюка до свого списку на наступне літо поряд з іншими потенційними підсиленнями, такими як Адам Вортон", – пише Брус.

Марк Брус уточнює, що український півзахисник демонструє потенціал для гри на найвищому рівні, і як Манчестер Юнайтед, так і "Тоттенгем" вбачають у ньому ключове посилення для боротьби за лідерство в Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, Єгор Ярмолюк перейшов у другу команду "Брентфорда" з "Дніпра-1" у липні 2022 року за 1.5 млн євро. Через рік підписав контракт з основною командою АПЛ. Минулого року Ярмолюк став головним "героєм" сутички на останніх хвилинах матчу в чемпіонаті Англії з футболу в Прем'єр-лізі проти "Астон Вілли" .

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Манчестер Юнайтед погодився продати свого перспективного вихованця Коббі Майну за 52 мільйони євро

2025-08-30 14:36

Дортмундська Боруссія до 2027 року продовжила контракт з головним тренером Ніко Ковачем

2025-08-27 13:34

Український форвард Артем Довбик поже перейти з Роми до Наполі

2025-08-22 09:29

Український форвард Артем Довбик може покинути Рому заради чинного чемпіона Італії

2025-08-20 10:29

Еще новости в разделе "Спорт"

Манчестер Юнайтед включив до трансферних пріоритетів 21-річного півзахисника Брентфорда і збірної України

2025-10-06 12:35

Основний захисник Арсенала Вільям Саліба залишиться в лондонській команді до 2030 року

2025-10-04 09:32

Ювентус підтвердив зацікавленість у підписанні Бернарду Сілви з Манчестер Сіті

2025-10-03 09:29

Зірковий форвард Кіліан Мбаппе продовжив свою результативну серію гольових матчів

2025-10-02 09:31
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Манчестер Юнайтед включив до трансферних пріоритетів 21-річного півзахисника Брентфорда і збірної України 2025-10-06 12:35
Основний захисник Арсенала Вільям Саліба залишиться в лондонській команді до 2030 року 2025-10-04 09:32
Ювентус підтвердив зацікавленість у підписанні Бернарду Сілви з Манчестер Сіті 2025-10-03 09:29
Зірковий форвард Кіліан Мбаппе продовжив свою результативну серію гольових матчів 2025-10-02 09:31