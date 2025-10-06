Спорт Манчестер Юнайтед включив до трансферних пріоритетів 21-річного півзахисника Брентфорда і збірної України

2025-10-06 12:35

Манчестер Юнайтед включив до списку трансферних пріоритетів 21-річного півзахисника Брентфорда і збірної України Єгора Ярмолюка. Головний редактор сайту CaughtOffside Марк Брус повідомляє, що "червоні дияволи" проявляють серйозний інтерес до талановитого гравця, поряд із "Тоттенхемом", який також стежить за перспективним українцем.

Гравець вже привернув увагу великих клубів Європи, включно з Астон Віллою, Боруссією Дортмунд і Наполі.

"Ймовірно, Манчестер Юнайтед включить Ярмолюка до свого списку на наступне літо поряд з іншими потенційними підсиленнями, такими як Адам Вортон", – пише Брус.

Марк Брус уточнює, що український півзахисник демонструє потенціал для гри на найвищому рівні, і як Манчестер Юнайтед, так і "Тоттенгем" вбачають у ньому ключове посилення для боротьби за лідерство в Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, Єгор Ярмолюк перейшов у другу команду "Брентфорда" з "Дніпра-1" у липні 2022 року за 1.5 млн євро. Через рік підписав контракт з основною командою АПЛ. Минулого року Ярмолюк став головним "героєм" сутички на останніх хвилинах матчу в чемпіонаті Англії з футболу в Прем'єр-лізі проти "Астон Вілли" .