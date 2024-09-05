ВОЙНА В Украине Глава МАГАТЭ заявил, что сожженную рашистами градирню на Запорожской АЭС придется снести

2024-09-05 12:30

Градирня на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции была сильно повреждена пожаром в прошлом месяце. Поэтому постройку, вероятно, придется снести. Об этом заявил во время своего очередного визита на ЗАЭС глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"До сегодняшнего дня мы не могли добраться до этой точки, высоко в башне, поэтому мы можем гораздо лучше оценить нанесенный ущерб. Это большое сооружение непригодно для использования в будущем, поэтому его, вероятно, когда-нибудь снесут", - заявил чиновник.

Гросси также проинспектировал насосную станцию ​​для обеспечения водой, которой не хватает после разрушения в прошлом году Каховской дамбы на юге Украины, и посетил хранилище ядерного топлива.