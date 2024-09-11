Спорт Александр Зинченко призвал не винить Сергея Реброва во втором подряд поражении сборной

2024-09-11 13:34

Болельщики и эксперты не должны искать виновного в двух подряд поражениях сборной Украины в Лиге наций, ведь виновата вся команда. Так считает футболист национальной команды и лондонского Арсенала Александр Зинченко.

Кроме того, он поблагодарил украинских болельщиков за поддержку во время матча.

"Во-первых, хотел бы поблагодарить за ту невероятную поддержку, которая сегодня была на стадионе, также за поддержку после неудачных игр, которые были в прошлом. Верные болельщики всегда рядом с нами, мы их чувствуем.

В то же время я понимаю, что все мы заслуживаем той критики и того результата, который, к сожалению, произошел. Каждому из нас лично нужно сделать выводы - как индивидуально, так и командно.

Но я бы очень хотел попросить каждого болельщика, каждого эксперта, я не знаю, кто говорит многое вне футбольного поля: я все понимаю, мы полностью заслуживаем критику, но я просто не распределял бы эти негативные результаты на кого-то там - переводить на главного тренера или еще на кого-то и так далее.

Мы все здесь - команда, тренерский штаб, игроки, лично игроки - мы выходим на поле и мы стараемся получить положительный результат. Поэтому мы все вместе как команда побеждаем и проигрываем", - сказал Зинченко в комментарии после игры.