Спорт Александр Зинченко призвал не винить Сергея Реброва во втором подряд поражении сборной

2024-09-11 13:34

Болельщики и эксперты не должны искать виновного в двух подряд поражениях сборной Украины в Лиге наций, ведь виновата вся команда. Так считает футболист национальной команды и лондонского Арсенала Александр Зинченко.

Кроме того, он поблагодарил украинских болельщиков за поддержку во время матча.

"Во-первых, хотел бы поблагодарить за ту невероятную поддержку, которая сегодня была на стадионе, также за поддержку после неудачных игр, которые были в прошлом. Верные болельщики всегда рядом с нами, мы их чувствуем.

В то же время я понимаю, что все мы заслуживаем той критики и того результата, который, к сожалению, произошел. Каждому из нас лично нужно сделать выводы - как индивидуально, так и командно.

Но я бы очень хотел попросить каждого болельщика, каждого эксперта, я не знаю, кто говорит многое вне футбольного поля: я все понимаю, мы полностью заслуживаем критику, но я просто не распределял бы эти негативные результаты на кого-то там - переводить на главного тренера или еще на кого-то и так далее.

Мы все здесь - команда, тренерский штаб, игроки, лично игроки - мы выходим на поле и мы стараемся получить положительный результат. Поэтому мы все вместе как команда побеждаем и проигрываем", - сказал Зинченко в комментарии после игры.

subscriber subscriber

Еще по теме

Пресс-конференция. Сергей Ребров: «Я не считаю, что есть какая-то большая разница между Чехией и Украиной»

2024-09-10 20:04

Трамп заявил, что примет поражение на выборах президента, но при одном условии

2024-08-20 21:37

Луческу возглавит команду, которая разгромила сборную Украины на Евро-2024

2024-08-08 10:27

Испанский гранд покупает футболиста сборной Украины: СМИ раскрыли сумму трансфера

2024-07-23 20:48

Еще новости в разделе "Спорт"

Александр Зинченко призвал не винить Сергея Реброва во втором подряд поражении сборной

2024-09-11 13:34

Александр Усик опроверг информацию, что с начала года заработал 50 миллионов долларов

2024-09-11 10:29

Пресс-конференция. Сергей Ребров: «Я не считаю, что есть какая-то большая разница между Чехией и Украиной»

2024-09-10 20:04

Украинский форвард Ромы Артем Довбик рискует пропустить ближайший матч своей команды

2024-09-10 09:24
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Александр Зинченко призвал не винить Сергея Реброва во втором подряд поражении сборной 2024-09-11 13:34
Александр Усик опроверг информацию, что с начала года заработал 50 миллионов долларов 2024-09-11 10:29
Пресс-конференция. Сергей Ребров: «Я не считаю, что есть какая-то большая разница между Чехией и Украиной» 2024-09-10 20:04
Украинский форвард Ромы Артем Довбик рискует пропустить ближайший матч своей команды 2024-09-10 09:24