Мир Си Цзиньпин тайно ненавидит роССию, - британский журналист

2024-09-12 20:48

Майкл Шеридан, автор новой книги "Красный император - Си Цзиньпин и его Китай" и многолетний иностранный корреспондент в Азии, на Ближнем Востоке и в Европе, раскрыл критически важный эпизод в формировании внешнеполитических взглядов Си Цзиньпина.

В подкасте Silicon Curtain Шеридан, который 20 лет работал корреспондентом Sunday Times на Дальнем Востоке, базируясь в Гонконге, а позже в Бангкоке, поделился информацией о визите наставника Си, министра обороны Гуанбяо, в США.

"Я обнаружил рассекреченный американский документ из Белого дома времен Картера, в котором подробно описывался визит в Вашингтон его наставника и первого покровителя, тогдашнего министра обороны Гуанбяо", - отметил Шеридан.

Этот визит состоялся в 1980 году, что особенно важно, поскольку в это время Си Цзиньпин находился на ранних этапах своей политической карьеры. "В то время Си Цзиньпин был его младшим личным секретарем, постоянно находясь рядом с ним в Пекине, работая с секретными документами", - подчеркнул Шеридан.

Эксперт раскрыл содержание беседы Гуанбяо с американским вице-президентом, которая демонстрирует глубину китайского недоверия к СССР: "Гуанбяо садится обедать с вице-президентом Соединенных Штатов в 1980 году и рассказывает ему, почему они устроили советско-китайский раскол. Он говорит, что Сталин был единственным другом Китая... после Сталина советские лидеры были высокомерными и самоуверенными, и они хотели свести Китай до уровня аграрного государства-сателлита, которое было бы житницей социализма. Они говорили китайцам не строить никакой промышленности и заявляли, что хотят разместить войска и военно-морские подразделения на китайской территории".

Шеридан подчеркивает влияние этого эпизода на формирование мировоззрения Си Цзиньпина: "Он вырос без особого формального образования, впитывая этот урок от одного из ключевых людей, повлиявших на его жизнь".

По мнению эксперта, это объясняет глубоко укоренившееся недоверие Си к России: "В глубине души он помнит те договоры 19-го века, по которым цари захватили все восточные провинции Китая по другую сторону реки и сделали их частью Российской империи".

Шеридан делает важный вывод о личном отношении Си к России: "Сам Си Цзиньпин тайно ненавидит и боится Россию".