Политика Тайвань поддержал санкции и полностью перекрыл поставки станков на россию

2024-11-05 12:27

Тайвань остановил поставки станков на россию после ужесточения правил экспортного контроля, сообщает Taiwan News со ссылкой на Министерство экономики островного государства.

Соответствующее заявление обнародовали после публикации доклада британского Королевского объединенного института оборонных исследований и Open Source Centre, предоставляющего анализ открытой информации для американских спецслужб. В докладе Тайвань указали в качестве поставщика станков для рашистов.

В связи с возможностью использования станков в военных целях Министерство экономики Тайваня реализовало ряд мер по прекращению их экспорта на россию. В частности, существенно увеличен штраф за первоначальное нарушение санкций - до 1 млн тайваньских долларов (31 310 долларов США).

В марте правительство Тайваня расширило список ограничений на экспорт на россию и рб высокотехнологичной продукции, включив туда 77 видов станков с числовым программным управлением.