Политика Зеленский назвал «деструктивным» предложение Бразилии и Китая по поводу войны в Украине

2024-09-12 22:15

 

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике предложение урегулирования российско-украинской войны, которое выдвинули Бразилия и Китай. По его мнению, правительство Бразилии является пророссийским.

Об этом он сказал в интервью бразильскому изданию Metrópoles.

Зеленский вспомнил встречу с бразильским президентом Луизом Инасио Лулой да Силвой и надеялся, что «он меня понял». По словам украинского президента, он хотел увидеть в действиях своего бразильского коллеги «понимание того, что происходит, а не просто политическое примирение».

«Что значит “просто сесть и поговорить”? […] Нельзя говорить, [что] просто мы должны делать шаги друг другу навстречу. Что за “друг другу”? Он (владимир путин — ред.) зашел, убил людей, захватил территории, а теперь Лула говорит: “Пусть они поговорят”», — заявил Зеленский.

Он также считает, что китайско-бразильское предложение об урегулировании войны в Украине является деструктивным политическим заявлением, по поводу которого не консультировались с Киевом. По его словам, он предлагал бразильскому президенту и китайской стороне работать над мирным планом вместе. Однако он считает, что свой план Бразилия согласовала с рф.

«Мы ведь не дураки. Зачем этот театр. То есть вы проговорили с россией какую-то инициативу, выдвинули ее и говорите: “Давайте такую инициативу”. Это точно не о справедливости, не о ценностях, без уважения к Украине, к территориальной целостности, о которой так много говорят и Китай, и Бразилия», — говорит глава украинского государства.

Мирное предложение Китая и Бразилии

23 мая правительства Бразилии и Китая заключили соглашение об урегулировании войны между россией и Украиной, выступая за политические переговоры для достижения мира, передавало CNN Brasil. Страны также просили поддержки международного сообщества.

В своем плане Китай и Бразилия предлагали нерасширение площади ведения боевых действий, недопущение эскалации и «ненагнетание ситуации любой стороной».

Впоследствии китайское Министерство иностранных дел заявило, что его совместный с Бразилией план одобрительно оценили более 110 стран.

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