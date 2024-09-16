ВОЙНА В Украине В Минобороны хотят автоматизировать выдачу повесток: о чем идет речь

2024-09-16 20:04



В Министерстве Украины разрабатывают функционал, который поможет автоматизировать выдачу повесток. Их будет доставлять "Укрпочта".

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на сообщение начальника Управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой в DOU Podcast.

Достоверность повестки можно будет проверить в "Резерв+"

В Минобороны планируют сделать оформления повесток автоматическим и более прозрачным. Это позволит военно-политическому руководству иметь более релевантную информацию, чем сейчас.

"Как сейчас происходит выписывание повесток? Их выписывают ручную, распечатывают, и потом стопка бумаг приходит начальнику ТЦК, который должен подписывать их, ставить печать, и дальше повестки разносят. Поэтому мы сделали сейчас функционал, чтобы повестку можно было генерировать в реестре "Оберег", подписывать электронной подписью начальника ТЦК и даже не распечатывать непосредственно в ТЦК", – рассказал Олег Берестовой.

По его словам, такие повестки будут направляться на централизованную печать, оттуда – на "Укрпочту", которая будет их доставлять адресатам.

"А у нас будет информация, где повестка находится: была она доставлена или нет, или где-то потеряна, сколько времени на доставку ушло", - отметил начальник Управления IT Минобороны.

Проверить достоверность повестки можно будет в "Резерве+". В приложении будет функция, что через сканер QR можно будет проверить действительно ли начальник ТЦК подписал эту повестку, законна ли она.

"Когда ты подписываешь электронной подписью эту повестку, то там не будет какой-то закорючки-подписи; и ты должен быть уверен, что тебе не прислали какой-то фишинг или что-то, а что действительно твой ТЦК подписал эту повестку. Это функционал, который позволит защитить человека как военноовязанного", - объяснил Берестовый.

В то же время, повесток в Резерв+ не будет.

"Мы этого не планируем. У нас бэклог расписан до середины весны – повесток там нет", – добавил он.

Автоматизированные отсрочки: кто их сможет получить

В Минобороны планируют предоставлять автоматизированные отсрочки. По словам Олега Берестового, их нужно ввести и из уважения к людям, которым в этом нуждаются, и чтобы в ТЦК не делать лишнюю работу.

"К примеру, люди с инвалидностью. Если государство о тебе знает, что у тебя есть определенная группа инвалидности и ты не годен к службе априори, то зачем тогда подтверждать, регулярно проходить ВЛК? Здесь нужно и нормативно урегулировать, и технически. Мы над этим работаем. Знаем, как это сделать, и в ближайшие недели к этому подойдем", – заметил он.

Автоматизированные отсрочки также будут касаться людей, получающих свое первое высшее образование, и опекунов троих или более детей.

Напомним, мы писали, что в ТЦК объяснили, зачем на самом деле рассылка повесток по почте. Повестка считается врученной даже в случае отказа от ее получения или отсутствия человека по месту регистрации.

Также мы писали, что некоторые учителя в Украине могут получить отсрочку от мобилизации. Но для этого нужно правильно собрать и подать документы в ТЦК.