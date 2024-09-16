Мир Стрельба вблизи Трампа. ФБР расследует "то, что похоже на попытку убийства"

2024-09-16 20:48

Бывший президент США Дональд Трамп находится в безопасности после стрельбы на его поле для гольфа во Флориде. Федеральное бюро расследований называет инцидент "похожим на попытку убийства бывшего президента Трампа".

Об этом сообщает Associated Press.

Агенты Секретной службы США открыли огонь после того, как увидели человека с огнестрельным оружием у поля для гольфа. Позже рядом с полем было обнаружено огнестрельное оружие типа АК, сообщает AP.

Шериф округа Мартин, штат Флорида, сообщил, что его департамент задержал водителя автомобиля, разыскиваемого офисом шерифа округа Палм-Бич в связи со стрельбой.

Секретная служба расследует "защитный инцидент с участием" Трампа, сообщил представитель службы Энтони Гульелми.

Напомним, в воскресенье вечером предвыборный штаб Трампа заявил, что бывший президент находится в безопасности после того, как возле него раздались выстрелы. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что стрельба произошла вблизи гольф-клуба и не имела отношения к Трампу.