ВОЙНА В Украине Сегодня будет перекрыт крупнейший пункт пропуска на границе Украины с Молдовой

2024-11-21 08:26

В пункте пропуска Паланка – Маяки – Удобное на границе с Молдовой 21 ноября приостановят пропускные операции. Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

"21 ноября с 08:00 по 14:00 запланировано проведение технических работ, из-за чего в пункте пропуска Паланка – Маяки – Удобное будет отключено электропитание", – говорится в сообщении.

Пограничники просят граждан учесть эту информацию и выбирать другие пункты пропуска для пересечения украинско-молдавской границы.

Пункт пропуска Паланка – Маяки – Удобное – самый загруженный пункт пропуска, расположенный на трассе Одесса – Рени. Предназначен для автомобильного транспорта.

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