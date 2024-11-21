В пункте пропуска Паланка – Маяки – Удобное на границе с Молдовой 21 ноября приостановят пропускные операции. Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.
"21 ноября с 08:00 по 14:00 запланировано проведение технических работ, из-за чего в пункте пропуска Паланка – Маяки – Удобное будет отключено электропитание", – говорится в сообщении.
Пограничники просят граждан учесть эту информацию и выбирать другие пункты пропуска для пересечения украинско-молдавской границы.
Пункт пропуска Паланка – Маяки – Удобное – самый загруженный пункт пропуска, расположенный на трассе Одесса – Рени. Предназначен для автомобильного транспорта.