Политика План победы Украины будет открыт всем, роССия должна его видеть, - Зеленский

2024-09-22 09:30

План победы Украины будет доступен всем странам. Его должна видеть и Россия, как и быть на втором саммите мира.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами 20 сентября.

"Мы заявили, что готовы видеть Россию на втором саммите мира, потому что все наши союзники, включая ближайших, которые на нашей стороне и всегда против российской агрессии - все сказали, что Россия должна быть на втором саммите. Потому что воюет Россия против Украины. Не может без одной из сторон быть окончание войны", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина активно работает над планом победы, три пункта которого уже подготовлены, встречи в онлайн формате состоялись.

"Еще будут встречи офлайн и онлайн. И, как мы сказали в начале ноября, весь план будет готов. Это будет старт и фундамент для того, чтобы говорить в любом формате с Россией. В любом формате, с любыми ее представителями, потому что будет план и есть, что показать. Если им не нравится, будет понятно их реакция на конкретику, а не просто вообще - мы ничего не хотим и будем продолжать войну. Хотя я считаю, на сегодняшний день они именно так и хотят, просто продолжать", - заверил президент.

Кроме этого Зеленский отметил, что план победы предусматривает быстрые и конкретные шаги стратегических партнеров Украины на протяжении с сегодняшнего дня до конца декабря.

"Конкретные действия, зависящие исключительно от партнеров, и уже никто мне не скажет, что это зависит от российской стороны. План просто является мостом к саммиту мира и к любому этапу окончания войны. Мост, который усиливает Украину. Усиливает ее политически, с точки зрения оружия, и в понимании того, каким будет наше будущее после войны. План будет презентован президенту Байдену, кандидатам в президенты США и всем другим партнерам. На мой взгляд, план будет открыт всем, в том числе, обществам в разных странах. И Россия должна его видеть. Потому что этот план ужесточает Украину. И они должны об этом знать", - констатировал глава государства.

Какие шаги предполагает план победы

Зеленский также описал пункты, которые предусматривает план победы Украины.

"Во-первых, однозначное место Украины в архитектуре безопасности мира. Второе, без деталей, но Курская операция является частью плана, ее второго пункта. Третий пункт связан с конкретным укреплением Украины относительно оружия. Далее - пункт, связанный с экономикой. Скажем так, наше общее экономическое развитие. Еще пункт, связанный не с экономикой, а скажем так, с экономией в будущем. То есть, сегодня вы нам помогаете в реализации этого плана, а в будущем Украина сэкономит вам много вашего ресурса", - перечислил президент.

Второй саммит мира и план победы Зеленского

Недавно президент Украины Владимир Зеленский анонсировал план победы Украины в войне. Буквально недавно РБК-Украина писало, что план победы президента Украины Владимира Зеленского нужен для принуждения РФ к переговорам, причем на условиях Киева.

Буквально 18 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план победы Украины готов и первым его увидит президент США Джо Байден. Такая избирательность не случайна, поскольку документ достаточно сильно завязан на помощи США.

Как ранее отмечал глава ОП Андрей Ермак, второй саммит мира состоится после наработки совместного мирного плана из 10 пунктов украинской формулы мира. При этом ранее РБК-Украина писало, что если второй саммит мира пройдет до конца 2024 года, это будет большим достижением. В то же время высока вероятность того, что РФ не будет принимать участие в мероприятии, если оно состоится.