Світ Південна Корея направила спецгрупу для оцінки ситуації в районі Ормузької протоки

2026-09-10 10:29

Південна Корея направила групу для оцінки ситуації в районі Ормузької протоки, що свідчить про активізацію розгляду можливої військової місії на тлі тиску США стосовно підтримки кампанії проти Ірану. Про це повідомляє Bloomberg.

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що група має оцінити політичні та безпекові умови в регіоні. Водночас у відомстві наголосили, що сама оцінка не передбачає рішення про військове розгортання.

Група вирушила до Об'єднаних Арабських Еміратів на вихідних. Після повернення вона представить висновки Раді національної безпеки країни.

Раніше південнокорейські ЗМІ повідомляли про підготовку Сеула до можливого направлення військового корабля до Ормузької протоки. Білий дім заявляв, що рішення про військове розгортання ще не ухвалили.

Південна Корея готова долучитися до європейських зусиль із забезпечення свободи судноплавства у протоці, але побоюється втягування у конфлікт.

Можливе направлення військових потребуватиме схвалення Національних зборів Південної Кореї.

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