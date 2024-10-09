Экономика До конца текущего года Украина получит от ЕС 35 млрд евро кредитов

2024-10-09 08:24

Страны ЕС и Европарламент должны быстро осуществить все законодательные процедуры для того, чтобы Украина могла получить выплаты по новому кредиту в 35 млрд евро уже до конца текущего года. Об этом сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, передает Укринформ.

"Европейский совет обсудит развитие событий в Украине... Важно, что сейчас мы ищем скорейшего соглашения относительно наших предложений вокруг кредитной макрофинансовой помощи в размере 35 млрд евро, которая является частью обязательств, взятых странами G7 в июне. Является императивом, чтобы эти средства были выплачены до конца текущего года, чтобы обеспечить фискальное пространство (для действий), в котором она нуждается", - заявил он в Страсбурге во время выступления на пленарном заседании Европарламента, посвященного подготовке ко встрече Европейского совета 17-18 октября.

Напомним, 20 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении выделить Украине кредит от ЕС в размере 35 млрд евро в рамках согласованного G7 плана кредитования на $50 млрд с использованием замороженных активов РФ.

Новый кредит от Евросоюза объемом 35 млрд евро будет предоставлен в виде программы макрофинансовой помощи (Macro-Financial Assistance - MFA) на 2024-2025 годы и будет погашаться за счет доходов от замороженных активов России в ЕС. Таким образом, ожидается, что все средства по программе MFA Украина получит на безвозвратной основе.